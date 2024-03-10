Атака на Донеччину: є загиблі та поранені

Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр

Вночі, 10 березня, окупанти атакували Добропілля шахедами. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр, там загинув 66-річний чоловік, за інформацією Філашкіна.

Голова Донецької ОВА зазначив, що у Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених.

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Нагадаємо, що триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.