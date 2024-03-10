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За добу відбулося понад 70 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
За добу відбулося понад 70 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 березня 

Триває 746-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Знищення ворожих сил

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.

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Теги: окупанти авіація війна Генштаб

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