На півдні нацгвардійці зупинили дві колони ворожої техніки

Олександр Півненко наголошує, що в результаті дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів

Весь особовий склад противника було ліквідовано

Бійці Національної гвардії «Спартан» на південному напрямку зупинили дві колони російської техніки, за допомогою дронів та артилерії. Про це повідомляє командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

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Півненко зазначає, що ворог намагався прорвати оборону позицій на південному напрямку, де тримають оборону гвардійці.

«Аеророзвідками бригади НГУ «Спартан» було помічено 2 колони ворожої техніки які рухалися у напрямку позицій українських військ. В першу чергу окупанта зустріла влучними пострілами артилерія, змушуючи ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів підіймають в повітря дрони», – йдеться в повідомленні.

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Олександр Півненко наголошує, що в результаті дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, а дві одиниці були знищені за допомогою артилерії.

Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено.

Нагадаємо, що триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.