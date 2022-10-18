Окупанти атакують Харків ракетами

Влада закликає громадян перебувати в укриттях

Жителі Харкова під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг.

Згодом стало відомо про вибухи у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.