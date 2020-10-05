Авіакатастрофа в Харкові: завтра відбудеться церемонія прощання із загиблими



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Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві

Церемонія прощання пройде о 10:00 на площі Свободи

У вівторок, 6 жовтня, в Харкові відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

Про це повідомляється на сторінці Харківського національного університету Повітряних сил ЗС України імені Івана Кожедуба в Facebook.

Також прес-офіцер університету Олег Кошовий у коментарі Kharkiv Today повідомив, що на церемонії прощання буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Церемонія прощання пройде о 10:00 на площі Свободи.

Сьогодні, 5 жовтня, на площі провели репетицію перед завтрашньою церемонією.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.