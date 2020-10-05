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    Авіакатастрофа Ан-26: на Вінниччину доставлять тіла двох курсантів

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    Авіакатастрофа Ан-26: на Вінниччину доставлять тіла двох курсантів

    Тіла Максима Хом’ячука з Оратівського району та Романа Корчовського з Крижополя доставлять для поховання

    6 жовтня на Вінниччину для поховання доставлять тіла двох курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які загинули під час авіакатастрофи навчального літака під Чугуєвом.  Йдеться про Максима Хом’ячука з Оратівського району та Романа Корчовського з Крижополя. Обом хлопцям було по 21 року.

    Про це повідомляють у Оратівській районній державній адміністрації.

    «6 жовтня біля Меморіалу Слави у Харкові відбудеться траурна церемонія прощання зі загиблими курсантами Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Цього ж дня о 14:00 борт з тілами  загиблого Максима Хом’ячука із с.Новоживотів Оратівського району та Романа Корчовського із м.Крижопіль вилетить на Вінниччину для подальшого поховання курсантів на рідній землі», - йдеться у повідомленні.

    Церемонія поховання Максима Хом’ячука відбудеться 7 жовтня у рідному селі Новоживотів. У Оратівському районі 6 та 7 жовтня оголошені Днями жалоби за загиблим земляком. 

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

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