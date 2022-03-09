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    Події в Україні

    Авіаудар по Київщині: загинула 20-річна дівчина (фото)

    Знищено дев&rsquo;ять будинків, є жертви та поранені - Авіаудар по Київщині: загинула 20-річна дівчина (фото)

    Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені

    фото: Нацполіція

    Учора окупанти скинули бомби на селище Пісківка

    Вчора, 8 березня, о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Внаслідок удару є вбиті та поранені. Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

    Жахливими наслідками авіаудару по селищу Пісківка стали одна жертва, двоє поранених та дев’ять зруйнованих осель.

    «Ворог скинув бомби просто на житлові будинки мирного населеного пункту. Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, двоє людей поранено, знищено дев’ять житлових будинків», – резюмували у поліції.

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    Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені. фото: Нацполіція
    Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені. фото: Нацполіція
    Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені. фото: Нацполіція

    Як відомо, окупанти вкотре зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

    Також російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

    Нагадаємо, евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена 10 березня.

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    Теги: окупанти авіація Київщина Facebook поліція
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    Авіаудар по Київщині: загинула 20-річна дівчина (фото)