Авіаудар по Київщині: загинула 20-річна дівчина (фото)

Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені

Учора окупанти скинули бомби на селище Пісківка

Вчора, 8 березня, о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Внаслідок удару є вбиті та поранені. Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Жахливими наслідками авіаудару по селищу Пісківка стали одна жертва, двоє поранених та дев’ять зруйнованих осель.

«Ворог скинув бомби просто на житлові будинки мирного населеного пункту. Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, двоє людей поранено, знищено дев’ять житлових будинків», – резюмували у поліції.

Як відомо, окупанти вкотре зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Також російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

Нагадаємо, евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена 10 березня.

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