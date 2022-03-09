Авіаудар по Київщині: загинула 20-річна дівчина (фото)
Знищено дев’ять будинків, є жертви та поранені
Учора окупанти скинули бомби на селище Пісківка
Вчора, 8 березня, о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Внаслідок удару є вбиті та поранені. Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
Жахливими наслідками авіаудару по селищу Пісківка стали одна жертва, двоє поранених та дев’ять зруйнованих осель.
«Ворог скинув бомби просто на житлові будинки мирного населеного пункту. Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, двоє людей поранено, знищено дев’ять житлових будинків», – резюмували у поліції.
Як відомо, окупанти вкотре зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.
Також російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.
Нагадаємо, евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена 10 березня.