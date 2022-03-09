Арестович попередив окупантів: тепер розпочнеться зовсім інша війна (відео)

Окупанти нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя

Арестович обіціяє окупантам, що українська армія жорстко відповість на їхні звірства

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відреагував на сьогоднішнє бомбардування окупантами дитячої лікарні та пологового будинку Маріуполя.

Він звернувся до російських військових, попередивши про жорсткі дії української армії.

«До удару по пологовому будинку Маріуполя це були квіточки. Зараз, тварюки, розпочнеться зовсім інша війна», - заявив Арестович.

Як відомо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя.

Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Читайте також:



