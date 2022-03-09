Люди намагалися вийти з Чернігова, їх обстріляли путінські окупанти

Гуманітарний коридор із Чернігова не відкрився, оскільки дорогою на Київ ідуть бої з окупантами

Російські фашисти обстріляли мирних жителів, які намагалися пішки залишити Чернігів.

«Сьогодні орки обстріляли мирних жителів (переважно жінки з дітьми), які пішки виходили з Чернігова. Є загиблі і поранені, маємо і втрати серед наших земляків. Загинув юнак, який з матір’ю направлявся в Корюківку», – повідомив міський голова Корюківки Чернігівської області Ратан Ахмедов.

Раніше голова Чернігівської ОДА Вячеслав Чаус повідомив, що гуманітарний коридор із Чернігова не відкрився, оскільки дорогою на Київ ідуть бої з окупантами.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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