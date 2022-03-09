За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)

Окупанти зірвали евакуацію з Бучі, Гостомеля та Бородянки

Сьогодні, 9 березня, в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook.

«За добу вдалось вивезти понад 40 тис. жінок та дітей зі всіх куточків України. Намагались 100 тисяч, але не вийшло», - написав він.

Арахамія додав, що найбільш проблемні ділянки - Маріуполь, Харків та Київська область.

За даними МВС України, 9 березня спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих.

Для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір, врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги.

Гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

Водночас 9 березня до Львова прибула перша група людей, яка була евакуйована із Сум.

Також сьогодні з Енергодару до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.