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    Події в Україні

    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)

    Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих - За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)

    Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих

    фото: МВС

    Окупанти зірвали евакуацію з Бучі, Гостомеля та Бородянки

    Сьогодні, 9 березня, в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook.

    «За добу вдалось вивезти понад 40 тис. жінок та дітей зі всіх куточків України. Намагались 100 тисяч, але не вийшло», - написав він.

    Арахамія додав, що найбільш проблемні ділянки - Маріуполь, Харків та Київська область.

    За даними МВС України, 9 березня спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих.

    Для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

    Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір, врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги.

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    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)
    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)
    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)
    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)
    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)
    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)

    Гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

    Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

    Водночас 9 березня до Львова прибула перша група людей, яка була евакуйована із Сум.

    Також сьогодні з Енергодару до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.

    Теги: Маріуполь МВС окупанти війна Київщина Давид Арахамія евакуація #stoprussia
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    За день в Україні вдалося евакуювати понад 40 тис. осіб (фото)