Евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена 10 березня

Завтра з 10:00 до 15:00 знову можна буде евакуюватися з Романівки до Києва

У четвер, 10 березня, евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Завтра з 10:00 до 15:00 знову можна буде евакуюватися з Романівки до Києва.

Будуть вивозити з міста людей, які не можуть самостійно евакуюватися. Також за зверненням мирними жителям привезуть ліки, їжу та воду.

«Від завтра будемо допомагати людям за зверненням. Багато лежачих, багато хворих. Будемо возити ліки, їжу, воду. Хто не може самостійно евакуюватися - будемо за допомогою спецавтомобілів перевозити і евакуйовувати», – повідомив мер міста.

Зазначимо, сьогодні також евакуйовували мирних жителів з Ірпеня. Люди успішно доїхали до столиці.

Гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

Водночас 9 березня до Львова прибула перша група людей, яка була евакуйована із Сум.

Також сьогодні з Енергодару до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.



