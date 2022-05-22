Багатоповерхівки Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків
Окупанти цілодобово атакують позиції українських військових на Луганщині
Російські загарбники знищують Сєвєродонецьк, обласний центр Луганщини. Обстріли йдуть постійно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому зведенні 22 травня.
За його словами, окупанти розстрілюють впритул з танків багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька.
«Орки продовжують як таргани лізти на Луганщину, росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та «русской глубинки». Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону», – повідомив Гайдай.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.
Окупанти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. Учора рашисти цілеспрямовано обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися близько 200 жителів Сєвєродонецька. Троє загинули, ще троє отримали поранення.