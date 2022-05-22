  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Багатоповерхівки Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків

    РФ гатить по мирних містах України з важкого озброєння - Багатоповерхівки Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків
    РФ гатить по мирних містах України з важкого озброєння

    Окупанти цілодобово атакують позиції українських військових на Луганщині

    Російські загарбники знищують Сєвєродонецьк, обласний центр Луганщини. Обстріли йдуть постійно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому зведенні 22 травня.

    За його словами, окупанти розстрілюють впритул з танків багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька.

    «Орки продовжують як таргани лізти на Луганщину, росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та «русской глубинки». Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону», – повідомив Гайдай.

    Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

    Окупанти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. Учора рашисти цілеспрямовано обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися близько 200 жителів Сєвєродонецька. Троє загинули, ще троє отримали поранення.

    Повідомлялося, що на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Багатоповерхівки Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків