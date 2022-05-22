Багатоповерхівки Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків

РФ гатить по мирних містах України з важкого озброєння

Окупанти цілодобово атакують позиції українських військових на Луганщині

Російські загарбники знищують Сєвєродонецьк, обласний центр Луганщини. Обстріли йдуть постійно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому зведенні 22 травня.

За його словами, окупанти розстрілюють впритул з танків багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька.

«Орки продовжують як таргани лізти на Луганщину, росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та «русской глубинки». Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону», – повідомив Гайдай.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Окупанти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. Учора рашисти цілеспрямовано обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися близько 200 жителів Сєвєродонецька. Троє загинули, ще троє отримали поранення.