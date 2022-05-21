Президент розповів про надзвичайно важку ситуацію на Донбасі

Окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Президент повідомив, що російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

«На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги», - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.