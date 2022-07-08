Військовий розповів, як «викурювали» росіян зі Зміїного

Росіяни були змушені дуже швидко тікати з острова Зміїний

До звільнення від російських окупантів острова Зміїний було залучено багато родів військ, різних підрозділів. Про це розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай у інтерв’ю «Цензор.net».

Зокрема, до операції зі звільнення Зміїного був залучений розрахунок самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана». Саме у складі цієї зведеної групи був Мирослав Гай, він брав участь в організації доставки і організації бойової роботи.

«Так сталось, що острів Зміїний росіяни прикривали потужними зенітно-ракетними комплексами. Їх складно було дістати авіацією чи ракетами. Тому було прийнято рішення застосувати ствольну артилерію, якій не можна протидіяти зенітно-ракетними комплексами.

Операція була дуже хитра з нашого боку, дуже продумана і розумна. Річ у тім, що острів розміщений від берега на відстані 36-40 кілометрів, дивлячись з якої точки. І ми розрахували, як дістати окупанта нашою САУ «Богдана». Ще були задіяні французькі САУ CAESAR, але перші найбільші ураження спромоглась зробити САУ «Богдана» саме за рахунок потужного боєприпасу, який вона має», – розповів військовий.

«Байрактар» у операції також застосовували – для спостереження за островом та розвідки.

«Авіація була задіяна. Це була багатошарова операція», – сказав Гай.

У день, коли її застосували «Богдану», було спалено російський «Панцир С-1», склад боєприпасів та радіолокаційну систему. За словами військовослужбовця, це дало змогу вже діяти на ураження росіян на острові іншими засобами.

За словами Гая, операція зі звільнення острова тривала два тижні і була дуже важливою для українських сил оборони.

«Ця операція була важлива не лише тим, що ми позбавили росіян в цій акваторії контролю над повітрям. Так само і крейсер «Москва» прикривав угруповання російських військ, російських кораблів. Після знищення «Москви» у росіян була проблема з контролем за повітрям, тому вони тримались за острів Зміїний і розмістили там кілька видів зенітно-ракетних комплексів і протиповітряної оборони. Це і «Панцирі» і ТОР. Тому з воєнної точки зору це була важлива операція, яка дозволяє нам зменшити зону впливу в Чорному морі», – сказав він.

Військовий зазначив, що росіяни були змушені тікати з острова так швидко, що позалишали деяке озброєння. І, не маючи змоги його забрати, вони вирішили завдати ударів авіацією по острову, щоб українські ЗСУ не отримали зразки техніки, зокрема системи радіоелектронної боротьби і розвідки.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

Згодом Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

Також стали відомі подробиці спецоперації щодо звільнення від російських окупантів острова Зміїного від Командування Сил спецоперацій, які також були залучені до звільнення острова.

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