ЗСУ підняли над Зміїним український прапор (фото)

Над Зміїним майорить український стяг

Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний. Свіжі фото з острова на Одещині публікують військові.

На знімках видно, що українські воїни встановили не один стяг, а декілька. Також на кадрах видно залишки інфраструктурних об'єктів острова.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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