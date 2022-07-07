Бійці ССО поділилися подробицями звільнення Зміїного: знакові фото

Росіяни завдали ракетного удару по Зміїному уже після того, як втекли з острова

Стали відомі подробиці спецоперації щодо звільнення від російських окупантів острова Зміїного. Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

«Вночі, 7 липня, до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО ЗС України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи, вони подали сигнал для продовження операції», – зазначається у повідомленні.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Після виходу на плато острова група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

«Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО ЗС України. В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі, неушкодженою, повернулася на базу», – розповіли в ССО.

У відомстві зазначили, що планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також, до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.

Командування ССО також оприлюднило ексклюзивні кадри зі спеціальної операції на острові Зміїний.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

Згодом Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

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