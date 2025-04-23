Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
Російський дрон «Молнія»
фото з відкритих джерел

Окупанти зранку знову тероризували Харків дронами

Російські терористи зранку атакували дроном «Молнія» багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Про це інформує «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА «Молнією» був атакований багатоквартирний житловий будинок»,  – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання сталося у технічний поверх.

На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом опинились цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

Сьогодні вночі Росія також атакувала безпілотниками Одесу та Полтаву.

Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.

У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки

Читайте також:

Теги: дрон окупанти Харків війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові виникли масштабні пожежі та руйнування будівель
Масована атака дронів на Харків: з’явились фото та відео наслідків
Сьогодні, 07:01
Поліція Київщини документує наслідки ворожої атаки в області
Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
Вчора, 08:55
«Якщо у людини виникає хоча б на 1% більше шанс вижити, вона буде рада будь-якому рішенню»
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
19 квiтня, 06:55
Повітряна тривога у столиці тривала менше години
Повітряна тривога у столиці тривала менше години
18 квiтня, 07:50
Дрон на оптоволокні – це FPV-дрон, що управляється через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю
Як боротися з дронами на оптоволокні? Відомий військовий пропонує влаштувати тест для Академії наук
16 квiтня, 09:41
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10»
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
12 квiтня, 06:10
За словами литовських прикордонників, для реалізації оборонного проєкту шукатимуть інші шляхи фінансування
ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні «стіни дронів»
7 квiтня, 13:39
За словами президента, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії
Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня
1 квiтня, 22:14
Новий коптер вже довів ефективність у знищенні бронетехніки ворога
На озброєнні українських бійців з’явилися «Хижі птахи»
26 березня, 13:44

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
31K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
28K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
19K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
14K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua