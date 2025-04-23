БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові

Окупанти зранку знову тероризували Харків дронами

Російські терористи зранку атакували дроном «Молнія» багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Про це інформує «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА «Молнією» був атакований багатоквартирний житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання сталося у технічний поверх.

На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом опинились цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

Сьогодні вночі Росія також атакувала безпілотниками Одесу та Полтаву.

Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.

У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки.