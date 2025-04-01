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Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня
За словами президента, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії
фото: Офіс президента

Зеленський: Я не знаю, що і які головні причини відсутності шахедів і інших далекобійних дронів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність у небі України «шахедів» у ніч проти 1 квітня. Як інформує «Главком», про сьогоднішню нічну тишу президент згадав під час спільного з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок брифінгу.

«Я не знаю, що і які головні причини відсутності шахедів і інших далекобійних дронів. Це можуть бути погодні умови, а може бути те, що ми передали інформацію американській стороні щодо недотримання росіянами енергетичного перемир'я», – зауважив Зеленський.

Президент відзначив, що удари були FPV-дронами по Херсонщині й росіяни вимкнули 40 тисяч абонентів від електроенергії. 

Варто зазначити, що, згідно з даними моніторингового каналу, вночі 1 квітня РФ не запускала ударні БпЛА по Україні. Зазначається, що останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року, а до того – 14 жовтня 2024-го.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував ситуацію: «Ударних БпЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить».

Водночас моніторинговий канал зауважив, що впродовж ночі ворог активно застосовував планеруючі авіаційні бомби (КАБ) по прикордонню Сумщини, Запорізькій області та Донеччині.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров передав американській стороні всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. 

«Були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики», – розповів глава держави Володимир Зеленський.

За словами президента, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії.

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Теги: Володимир Зеленський ворог дрон

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