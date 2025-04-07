ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні «стіни дронів»

За словами литовських прикордонників, для реалізації оборонного проєкту шукатимуть інші шляхи фінансування

Загальна вартість проєкту становила 12 млн євро

Литва та Естонія не отримали фінансування від Європейського Союзу на будівництво так званої стіни безпілотників на кордонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Заяву на фінансування спільно подавали естонські та литовські прикордонні служби. Однак проєкт було відхилено ще на початку березня.

Загальна вартість «стіни дронів» становила 12 млн євро, із яких чотири – призначено для Естонії, а для інших країн-учасниць проєкту – приблизно по 2,5 млн.

Командувач Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас наголосив, що для реалізації проєкту шукатимуть інші шляхи фінансування, а також повторно подадуть заявку на отримання грошей із ЄС. Він також зауважив, що ЄС фінансує інші проєкти закупівлі дронів і систем боротьби з ними.

Нагадаємо, країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії планував будівництво «стіни дронів», щоб отримати повну картину, які саме безпілотники літають на кордоні з Росією та у великих містах країни.

До слова, збройні сили Литви спростували звинувачення Білорусі про те, що з території Литви на Мінськ начебто було здійснено атаку за допомогою безпілотника.