Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10»
фото: Міноборони України

Ці безпілотники маловразливі для засобів радіоелектронної протидії ворога

Збройні Сили України допустили до експлуатації новий FPV-дрон «Рарог-10», розроблений для виконання ударних і розвідувальних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10».

Основні характеристики «Рарог-10»

  • Максимальна швидкість: до 140 км/год​;
  • Час польоту: 10–13 хвилин (залежно від навантаження)​;
  • Вантажопідйомність: до 4,5 кг​;
  • Дальність польоту з вантажем 2 кг: приблизно 13 км​;
  • Максимальна висота польоту: до 3000 м​;
  • Система управління: ERLS 915 МГц;
  • Відеопередача: аналогова, 1,2 ГГц​;
  • Камера: Flywoo Micro Cam V2 1500TVL;
  • Захист: повна ізоляція від води та пилу​.

«Рарог-10» оснащений карбоновою рамою та потужними двигунами, що забезпечує йому маневреність і надійність у бойових умовах. Дрон може виконувати функції ударного засобу, розвідника або ретранслятора сигналу.​

Безпілотники здатні нести вибухові заряди, потужності яких вистачає для знищення польових укріплень, укриттів, ворожої техніки та озброєння, включно з броньованими об'єктами.

Цей дрон є результатом українських розробок і вже використовується на фронті, демонструючи ефективність у сучасних бойових умовах.​

Нагадаємо, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів. 

Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

Читайте також:

Теги: дрон Міноборони військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВС: Уважно подивіться на фото – так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети
Російські дрони тепер можуть розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС
10 квiтня, 16:50
За словами президента, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії
Президент прокоментував тишу в небі в ніч проти 1 квітня
1 квiтня, 22:14
Ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні
Нідерланди проспонсорують «лінію безпілотників» для України
31 березня, 13:43
Німеччина хоче повернути строкову службу
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект Безпека
25 березня, 10:08
Українську делегацію в Ер-Ріяді очолює Рустем Умєров
У Ер-Ріяді розпочалась зустріч української та американської делегацій
23 березня, 18:17
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Президент відповів на пропаганду росіян щодо F-16, позитивною новиною
20 березня, 00:38
19 російських дронів знищили розрахунки ППО на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці
Київ пережив майже шестигодинну повітряну тривогу: столицю атакували 45 дронів
19 березня, 08:25
Дрони Головного управління розвідки атакували місце виробництва безпілотників в селищі Обухово
У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
13 березня, 11:46
Судно супроводжує великий десантний корабель «Александр Шабалин»
У Середземному морі сіло на мілину російське судно з військовою технікою
12 березня, 08:18

Події в Україні

До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 12 квітня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 12 квітня
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
Принц Гаррі отримав у подарунок паску, спечену з борошна з розмінованих українських полів
Принц Гаррі отримав у подарунок паску, спечену з борошна з розмінованих українських полів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
67K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
50K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
23K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua