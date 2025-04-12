До експлуатації в ЗСУ допущено новий FPV-дрон «Рарог-10»: характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10»

Ці безпілотники маловразливі для засобів радіоелектронної протидії ворога

Збройні Сили України допустили до експлуатації новий FPV-дрон «Рарог-10», розроблений для виконання ударних і розвідувальних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Рарог-10».

Основні характеристики «Рарог-10»

Максимальна швидкість: до 140 км/год​;

Час польоту: 10–13 хвилин (залежно від навантаження)​;

Вантажопідйомність: до 4,5 кг​;

Дальність польоту з вантажем 2 кг: приблизно 13 км​;

Максимальна висота польоту: до 3000 м​;

Система управління: ERLS 915 МГц;

Відеопередача: аналогова, 1,2 ГГц​;

Камера: Flywoo Micro Cam V2 1500TVL;

Захист: повна ізоляція від води та пилу​.

«Рарог-10» оснащений карбоновою рамою та потужними двигунами, що забезпечує йому маневреність і надійність у бойових умовах. Дрон може виконувати функції ударного засобу, розвідника або ретранслятора сигналу.​

Безпілотники здатні нести вибухові заряди, потужності яких вистачає для знищення польових укріплень, укриттів, ворожої техніки та озброєння, включно з броньованими об'єктами.

Цей дрон є результатом українських розробок і вже використовується на фронті, демонструючи ефективність у сучасних бойових умовах.​

Нагадаємо, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів.

Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.