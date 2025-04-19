«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів

«Якщо у людини виникає хоча б на 1% більше шанс вижити, вона буде рада будь-якому рішенню»

«Ані ми, ані супротивник не можемо поки придумати жодного контррішення щодо оптоволоконних дронів»

Дрони на оптоволокні – остання проривна технологія у БпЛА на полі бою, протидію якій поки не змогли винайти. Наразі існують лише конструкції з сітки, які лише частково можуть допомагати проти них. Про це розповідає фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому».

«Ані ми, ані супротивник не можемо поки придумати щодо них жодного контррішення. І я не вірю, що воно буде знайдене, бо рішення має бути бюджетним і ефективним, а не фантастичним. Виняток – захисні сітки, які я вчу максимально використовувати», – говорить експерт.

Він відзначає, що тунелі з захисних сіток споруджують обидві сторони, хоча до цього і ставляться скептично. Він пояснює, що так говорять зазвичай ті, хто не зіштовхувався безпосередньо з загрозою для життя.

«Якщо у людини виникає хоча б на 1% більше шанс вижити, вона буде рада будь-якому рішенню – сітці чи навіть дірявій сітці, тому скептицизм тут недоречний», – розповідає «Флеш».

Він відмічає, що дрони на оптоволокні майже безкарні, бо і залітають в ліси, і влаштовують пастки на прифронтових дорогах, і знаходять українські ангари та склади. Ці дрони залітають усередину через відкриті вікна та знаходять техніку, тому навіть одне незакрите вікно може коштувати бійцям як втратою техніки або боєприпасів, так і власних життів.

Нагадаємо, що «Главком» поспілкувався із фахівцем зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергієм Бескрестновим, який розповів про нові проблеми, які постають перед ЗСУ та цивільними на Сумському напрямку, яким чином ворог полює на військових та як знизити ймовірність ударів «іскандерами».

Раніше у Сумах 18 квітня три російські безпілотники вдарили по об'єкту промисловості, внаслідок чого загинув чоловік. За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника було пошкоджене виробництво пасок.

До слова Ігор Луценко назвав зброю, виробництво якої має стати пріоритетним для держави. Він висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони.