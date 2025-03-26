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На озброєнні українських бійців з’явилися «Хижі птахи»

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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На озброєнні українських бійців з’явилися «Хижі птахи»
Новий коптер вже довів ефективність у знищенні бронетехніки ворога
фото: Міністерство оборони України

Коптери здатні уражати ворожі танки та БТР

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

БПАК «Хижий птах» створений з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях. Він вже довів ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. Коптери цього комплексу мають підвищену стійкість до роботи під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

«Хижі птахи» мають рами різних типорозмірів. Вони здатні нести бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа тощо.

Нагадаємо, у лютому цього року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак».

Також у лютому на озброєння ЗСУ були взяті безпілотні авіаційні комплекси BATON українського виробництва.

А наприкінці грудня 2024-го Міноборони допустило до постачання безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик». 

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Теги: Міноборони дрон

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