Як боротися з дронами на оптоволокні? Відомий військовий пропонує влаштувати тест для Академії наук

Дрон на оптоволокні – це FPV-дрон, що управляється через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю

Луценко: «У нас купа якихось державних інституцій є. Їм потрібно було би запропонувати вибір: або вас ліквідуємо, або ви нам підготуйте якісь рішення»

Нещодавно на фронті з’явилися дрони на оптоволокні, з якими дуже важко боротися. Пошук рішення проти такої зброї має відбуватися на рівні держави, зокрема у Національній академії наук України. Про це говорить політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

За словами Луценка, у цій сфері потрібно здійснити «фундаментальний ривок», а не очікувати, що «хтось у гаражі» збере засіб протидії дронам або зі штучним інтелектом, або на оптоволокні.

«Якщо би наша країна мала достатню свідомість, щоби боротися за своє виживання цілеспрямовано, системно, то роки два тому потрібно було почати розробляти такі системи. У нас тут купа якихось державних інституцій є. Їм потрібно було би запропонувати вибір: або вас ліквідуємо, припинимо фінансувати, або ви нам підготуйте якісь рішення. Маю на увазі в тому числі і Академію наук, це було би для них якраз тестом», – говорить Ігор Луценко.

На його думку, наразі ситуація має такий вигляд, ніби Академія наук «тягне гроші з бюджету», але це «не приносить жодної користі». Також він зазначає, що не варто очікувати, що міністерство цифрової трансформації України роздасть грантів по $100 тис. 20 компаніям, щоб вони винайшли якесь рішення. Це завдання рівня держави Україна, або ж, на його думку, корпорації Rheinmetall.

Ігор Луценко підсумовує, що наразі під задачу протидії дронам, які не працюють у радіоелектронному просторі, у людства досі немає системних та ефективних рішень.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Також кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів. Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів.

До слова в Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї.