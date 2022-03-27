Позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині, – Дуда

Дуда заявив, що Орбан «перебуває у складній ситуації», тому що довів угорську державу до того, що вона практично повністю залежить від Росії

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до війни в Україні, де гинуть тисячі людей. Про це президент Польщі сказав у ефірі TVN24.

«Наразі перед лицем російської агресії проти України, загибелі тисяч людей, бомбардувань житлових масивів, знесення житлових будинків російською армією, злочинної діяльності у сенсі міжнародного права мені важко зрозуміти таке ставлення», – сказав він, додавши, що ця політика коштуватиме Угорщині доволі дорого.

Дуда зазначив, що Орбан «перебуває у складній ситуації».

«Бо він зробив так, що Угорщина практично повністю залежить від Росії щодо постачання газу та електроенергії, тому що у нього є російська електростанція, контракти на постачання палива укладені з Росією», – сказав президент Польщі.

Як він нагадав, «АЕС у них вдома, яка виробляє енергію для Угорщини, теж російська електростанція, вони уклали контракт із російськими структурами на модернізацію цієї станції кілька років тому, тому ця залежність величезна».

Він зазначив, що «енергетична залежність від Росії – проблема багатьох країн Євросоюзу, тому запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів не вдалося».

Раніше Орбан заявив, що Угорщина, яка не поспішає надавати підтримку Україні, не дозволить поставки зброї в країну і не буде відмовлятися від закупівлі російських природного газу та нафти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.