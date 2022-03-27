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    Події в Україні

    Зеленський погоджується завершити війну без звільнення Криму і Донбасу

    Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам - Зеленський погоджується завершити війну без звільнення Криму і Донбасу
    Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
    фото: сайт президента України

    Зеленський готовий піти на компроміс задля миру

    Президент України Володимир Зеленський готовий піти на компроміс і погодитися на завершення війни без звільнення Криму і Донбасу. Про це він повідомив інтерв'ю російським ЗМІ.

    «Я розумію, що це компроміс. Бо якщо ми почнемо звільняти Крим та Донбас, це означає Третю світову», - сказав Зеленський.

    На запитання російських журналістів, що для нього означає воєнна перемога у цій війні, президент України зазначив: «Перше - зменшити кількість смертей, друге - скоротити час бойових дій, а це можливо, коли Росія відведе війська до меж, які були станом на 24 лютого».

    «Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу. Дивіться, мені не 70 років — ви зрозумієте, про що я. Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не хочу. І тому силового нападу я не розглядав – ані на Донбас, ані на Крим. Бо глибоко розумію, скільки тисяч людей наших би загинули. І якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих», – сказав Зеленський.

    «Якби ми не хотіли миру, повірте, ми завтра були б у Криму. Але ми хочемо миру», – запевнив президент. Він додав: «Ми не будемо забирати його воєнних шляхом, нам шкода людей».

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський дав перше інтерв'ю російським ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України поговорив з головним редактором телеканалу «Дождь» Тихоном Дзядком, колишнім головним редактором «Дождя» та письменником Михайлом Зигарем, головним редактором «Медузи» Іваном Колпаковим та журналістом «Комерсанта» Володимиром Соловйовим.

    В інтерв'ю російським журналістам український президент висвітлив безліч питань, зокрема висловився про спроби його політичного усунення. Так само він розповів про дії РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні.

    Також Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.

    Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – вимагає не публікувати інтерв'ю Зеленського, дане декільком російським журналістам.

    А генпрокуратура РФ вже взялася за журналістів, які записали та опублікували інтерв'ю Зеленського.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський погоджується завершити війну без звільнення Криму і Донбасу