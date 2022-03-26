Відсьогодні Славутич в окупації: офіційна заява мера міста (відео)

У Славутичі вводиться жорстка комендантська година, яка контролюється окупантами

Від сьогодні місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич в окупації. Про це заявив мер міста Юрій Фомічев.

«Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють», - сказав він.

«Наші сили були абсолютно нерівні. Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів – було прийнято рішення не прикриватися мирними жителями. Сьогодні місто окуповане, але ми заявили свою позицію щодо окупації, по відношенню до ворога», – зазначив мер Славутича.

Фомічев повідомив, що в місті вводиться жорстка комендантська година, яка контролюється окупантами.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські загарбники вдерлися до оточеного міста Славутича що у Київській області та захопили міську лікарню. Стало відомо про викрадення окупантами мера Юрія Фомічева.

Мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг, який окупанти безуспішно намагалися розігнати автоматними чергами та світлошумовими гранатами.

Згодом з’явилося повідомлення про визволення міського голови.

Після цього Фомічев взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича.