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    Звільнений російськими загарбниками мер Славутича виступив на проукраїнському мітингу

    Юрій Фомічев провів сьогоднішній день у російському полоні - Звільнений російськими загарбниками мер Славутича виступив на проукраїнському мітингу
    Юрій Фомічев провів сьогоднішній день у російському полоні
    Фото: kievvlast.com.ua

    Бронетехніка окупантів покинула центр міста атомників

    Міський голова Славутича Юрій Фомічев, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений та разом з жителями міста прийняв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської військової обласної адміністрації.

    «Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях. Славутич – це Україна», - говориться у повідомленні.

    Перед цим Славутицька міськрада повідомила про пересування техніки окупантів по місту. Жителів закликали зберігати спокій, не провокувати і не наражати себе на небезпеку.

    Нагадаємо, що сьогодні зранку російські загарбники вдерлися до оточеного міста Славутича що у Київській області та захопили міську лікарню. Стало відомо про викрадення окупантами мера Юрія Фомічева.

    Мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг, який окупанти безуспішно намагалися розігнати автоматними чергами та світлошумовими гранатами.

    Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович назвав Славутич «новою гарячою точкою на карті України».

    Згодом на сайті партії «Слуга народу» з’явилося повідомлення про визволення міського голови.

    Теги: росія окупанти міськрада війна Київщина викрадення Україна окупація радник звільнення #stoprussia
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    Звільнений російськими загарбниками мер Славутича виступив на проукраїнському мітингу