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Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Збройні сили України знищили вже 1921 танк противника
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1921 (+2) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од; 
  • артилерійських систем – 1033 (+1) од;
  • РСЗВ – 266 (+0) од;
  • засоби ППО – 146 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 198 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+2);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 23 серпня
Втрати окупантів станом на ранок 23 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: окупанти ЗСУ війна в Україні

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