Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 45550 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1921 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од;

артилерійських систем – 1033 (+1) од;

РСЗВ – 266 (+0) од;

засоби ППО – 146 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 198 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2);

крилаті ракети – 196 (+2);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 23 серпня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.