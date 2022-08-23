Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1921 (+2) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од;
- артилерійських систем – 1033 (+1) од;
- РСЗВ – 266 (+0) од;
- засоби ППО – 146 (+1) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 198 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2);
- крилаті ракети – 196 (+2);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1) од;
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.
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