«Била вагітну в живіт». Колишні учасниці гурту «НеАнгели» почали публічно з’ясовувати стосунки

Слава розказала, що Вікторія її булила та провокувала на грубощі

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська підтвердила, що била свою колегу Вікторію Сміюху. Однак і та розпускала руки. Загалом усі 15 років, що існував гурт, стосунки між учасницями були дуже поганими, зізналася Слава у програмі «Світське життя».

«Перша сварка була, це восьмий місяць вагітності, у машині. Була вона, мій колишній чоловік і кума. І це бачила не тільки я. Коли вона намагалася вдарити мене в живіт. Мій чоловік схопив її за ногу. Про це вона чомусь не каже», – заявила Камінська.

Слава розказала, що Вікторія її булила та провокувала на грубощі. Це відбувалося регулярно. Однак, на думку Камінської, колезі не варто було виносити сміття з хати та переводити конфлікт у публічну площину.

Слава Камінська каже, що теж отримувала стусани від колеги, але не виносила сміття з хати

«П’ять чи шість разів я намагалася піти з гурту. Не можу терпіти тупість», – натякнула на не вельми видатні розумові здібності Вікторії Слава. Вона також додала, що часто на концертах відчувала «іспанський сором» за колегу.

Про примирення між «НеАнгелами» не може бути і мови, запевнила Камінська.

«Розмовляти можна з людиною, яка тебе розуміє. У якої мозок є», – підсумувала вона.

Раніше відома співачка та колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська прокоментувала чутки про відносини з ексчленом правління «Нафтогазу» і колишнім депутатом-регіоналом Сергієм Кацубою.

Також заслужена артистка України Світлана Лобода, відома гучними скандалами, назвала Російську Федерацію «нашей страной».

До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».



