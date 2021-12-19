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    Події в Україні

    «Била вагітну в живіт». Колишні учасниці гурту «НеАнгели» почали публічно з’ясовувати стосунки

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    Після 15 років існування гурт НеАнгели розпався - «Била вагітну в живіт». Колишні учасниці гурту «НеАнгели» почали публічно з’ясовувати стосунки
    Після 15 років існування гурт НеАнгели розпався
    фото з відкритих джерел

    Слава розказала, що Вікторія її булила та провокувала на грубощі

    Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська підтвердила, що била свою колегу Вікторію Сміюху. Однак і та розпускала руки. Загалом усі 15 років, що існував гурт, стосунки між учасницями були дуже поганими, зізналася Слава у програмі «Світське життя».

    «Перша сварка була, це восьмий місяць вагітності, у машині. Була вона, мій колишній чоловік і кума. І це бачила не тільки я. Коли вона намагалася вдарити мене в живіт. Мій чоловік схопив її за ногу. Про це вона чомусь не каже», – заявила Камінська.

    Слава розказала, що Вікторія її булила та провокувала на грубощі. Це відбувалося регулярно. Однак, на думку Камінської, колезі не варто було виносити сміття з хати та переводити конфлікт у публічну площину.

    Слава Камінська каже, що теж отримувала стусани від колеги, але не виносила сміття з хати
    Слава Камінська каже, що теж отримувала стусани від колеги, але не виносила сміття з хати

    «П’ять чи шість разів я намагалася піти з гурту. Не можу терпіти тупість», – натякнула на не вельми видатні розумові здібності Вікторії Слава. Вона також додала, що часто на концертах відчувала «іспанський сором» за колегу.

    Про примирення між «НеАнгелами» не може бути і мови, запевнила Камінська.

    «Розмовляти можна з людиною, яка тебе розуміє. У якої мозок є», – підсумувала вона.

    Раніше відома співачка та колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська прокоментувала чутки про відносини з ексчленом правління «Нафтогазу» і колишнім депутатом-регіоналом Сергієм Кацубою.

    Також заслужена артистка України Світлана Лобода, відома гучними скандалами, назвала Російську Федерацію «нашей страной».

    До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

    Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі.

    У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

    До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».

    Читайте також: Ротару, Лобода, Ані Лорак та Повалій: хто з українських артистів поїхав у Росію на Пісню року


    Теги: Революція Гідності сміття партії Інтер чоловік співачка Таїсія Повалій революція
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    «Била вагітну в живіт». Колишні учасниці гурту «НеАнгели» почали публічно з’ясовувати стосунки