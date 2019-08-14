Повалій обурена цькуванням: «Ни один закон Украины я не нарушала!»



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Таїсія Повалій стверджує, що не виступала в окупованій Ялті

З 2014 року співачка постійно проживає в РФ

Українська співачка Таїсія Повалій, яка останні п'ять років розважає росіян, в своєму Інстаграмі розмістила емоційний допис.

Артистка агресивно відповіла в мережі на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

«Дістала суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала!», - заявила Повалій.

«Подумайте, мене б не пустили в Україну, де я живу все 5 років! На гастролі не «біжу», а виїжджаю. Прошу перевіряти інформацію, перш ніж видавати в ефір! Жоден закон України я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, народній артистці України не можна співати на батьківщині?!», - написала артистка.

Раніше генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама і реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій - заздалегідь спланована провокація проти концертно-творчого закладу з метою його дискредитації.

«На сьогоднішній день ніяких угод з організатором заходу щодо проведення концерту Таїсії Повалій 10 грудня 2019 не підписано, а візуальна реклама і реалізація квитків на квитковому ресурсі Karabas.com є заздалегідь спланованою провокацією проти палацу «Україна», мета якої - дискредитація і втягування в ситуацію, яка завдає шкоди іміджу НПМ «Україна» і його колективу», - зазначив Недзельський.

Нагадаємо, Таїсія Повалій - народна артистка України, народний депутат VII скликання від Партії регіонів. Під час Революції гідності в 2014 році Повалій активно гастролювала в Російській Федерації, зокрема виступала в Кремлі, а після привітала кримчан на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті. З 2014 року співачка постійно проживає в РФ.