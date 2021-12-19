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    У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)

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    Депутат збив велосипедиста, чоловік помер дорогою до лікарні - У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)
    Депутат збив велосипедиста, чоловік помер дорогою до лікарні
    фото: cn.npu.gov.ua

    Горе-водій не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет

    Дорожньо-транспортна пригода в Бахмачі, що на Чернігівщині: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Як інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області, аварія трапилася 18 грудня близько восьмої вечора.

    Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні.

    Поліція встановила особу водія автомобіля – це 54-річний депутат міської ради. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)
    У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)
    У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)
    Фото: cn.npu.gov.ua

    За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

    У поліції прізвище народного обранця не називають. За інформацією «Суспільного», аварію спричинив депутат від фракції «Рідний дім» Віктор Міщук.

    Напередодні масштабна ДТП у Києві: водій на шаленій швидкості влетів у 15 авто. Як розповідають очевидці, чоловік за кермом автомобіля Toyota Camry біля ЖК «Парковий» врізався у 15 автомобілів, які були припарковані поряд із проїжджою частиною.

    Транспортний засіб винуватця аварії спалахнув після погрому на дорозі, а сам водій втік з місця НП.

    17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

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    Теги: ДТП метро депутат смерть водій аварія поліція чоловік Toyota BMW Toyota Camry Subaru
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    У Бахмачі депутат міської ради на смерть збив людину та намагався втекти (фото)