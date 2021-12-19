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    Веселі відео та яскраві листівки: як політики вітали українців із Миколаєм

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    Мер Києва привітав українців зі святом кумедною анімацією - Веселі відео та яскраві листівки: як політики вітали українців із Миколаєм
    Мер Києва привітав українців зі святом кумедною анімацією
    фото: скріншот із відео Віталія Кличка

    Зеленський замість листівки опублікував своє фото, а Кличко – анімаційний ролик

    Політики привітали українців із Днем Святого Миколая. Вони сказали багато теплих слів та оприлюднили яскраві листівки. В основному бажали нематеріальних благ – віри, добра, яскравих емоцій.

    «З цього дня починаються свята, які дарують радість, сподівання на краще й зігрівають душу. Вірте в дива і творіть їх самі! З днем святого Миколая!»,– коротко написав президент України Володимир Зеленський у Instagram.

    «Ранок на Святого Миколая часто дарував нам радісні емоції. Нехай в житті кожного ці світлі та щасливі миттєвості тривають завжди, а в серцях буде місце для маленького дива», – побажав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    Так, очільниця політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко побажала співвітчизникам віри.

    «Cьогодні вночі сталося звичайне Диво… Святий Миколай, як йому й належить, таємно завітав до наших дітей та поклав їм під подушки, у шкарпетки, під ялинки багато всіляких цікавих, смачних та корисних речей…

    До дорослих заклопотаний святий Миколай приходить вкрай рідко. Тому мусимо творити дива самі собі.

    Але й це нам цілком під силу… Тож хай у нас буде Віра! Віра у себе, віра у власні можливості, віра у майбутнє, в Україну. Бо віра – це саме та сила, яка дає енергію і наснагу для нових сподівань і звершень. Віра – те, що нам потрібно найбільше, навіть коли ми не свідомі того…

    Якщо ми наберемося мужності повірити, ми досягнемо мети. Навіть всупереч всіляким труднощам та «об’єктивним обставинам»… Ми будемо щасливі у нашій країні… Ми все здолаємо, а добро, правда і справедливість неодмінно переможуть! Зі святом всіх… Все буде добре!», – написала політикиня.

    Листівка від Юлії Тимошенко
    Листівка від Юлії Тимошенко

    У своєму привітанні п’ятий президент України Петро Порошенко побажав, щоб Миколай благословив українців на добрі справи.

    «Це свято – особливе, адже воно вчить нас вірити у диво, як вірять у нього діти. Навчає бути добрими, чуйними та любити ближніх.

    Тож нехай Святий Миколай дарує нам найкращі людські чесноти і благословляє на добрі справи. І в кожній оселі хай панує мир, затишок і тепло!», – написав Порошенко.

    Експрем’єр Володимир Гройсман своє побажання адресував дітям.

    «Нехай кожна українська дитина буде здоровою і щасливою! Відчуває безмежну любов, підтримку і турботу. Вірить в дива і знає, що мрії здійснюються. У цей день і всі наступні. З Днем Святого Миколая!», – ідеться у його привітанні.

    Листівка Володимира Гройсмана
    Листівка Володимира Гройсмана

    А Київський міський голова Віталій Кличко привітав українців анімаційним роликом.

    Як відомо, День святого Миколая відзначають православні християни у неділю, 19 грудня. У це свято зазвичай надавали будь-яку допомогу нужденним, допомагали близьким, дарували презенти і роздавали милостиню. Особливо чекають дня святого Миколая діти – вранці 19 грудня вони знаходять під подушкою подарунки і солодощі.

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    Теги: Петро Порошенко Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Батьківщина Віталій Кличко діти свята партії Володимир Зеленський президент солодощі Instagram Денис Шмигаль
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    Веселі відео та яскраві листівки: як політики вітали українців із Миколаєм