Веселі відео та яскраві листівки: як політики вітали українців із Миколаєм

Зеленський замість листівки опублікував своє фото, а Кличко – анімаційний ролик

Політики привітали українців із Днем Святого Миколая. Вони сказали багато теплих слів та оприлюднили яскраві листівки. В основному бажали нематеріальних благ – віри, добра, яскравих емоцій.

«З цього дня починаються свята, які дарують радість, сподівання на краще й зігрівають душу. Вірте в дива і творіть їх самі! З днем святого Миколая!»,– коротко написав президент України Володимир Зеленський у Instagram.

«Ранок на Святого Миколая часто дарував нам радісні емоції. Нехай в житті кожного ці світлі та щасливі миттєвості тривають завжди, а в серцях буде місце для маленького дива», – побажав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, очільниця політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко побажала співвітчизникам віри.

«Cьогодні вночі сталося звичайне Диво… Святий Миколай, як йому й належить, таємно завітав до наших дітей та поклав їм під подушки, у шкарпетки, під ялинки багато всіляких цікавих, смачних та корисних речей…

До дорослих заклопотаний святий Миколай приходить вкрай рідко. Тому мусимо творити дива самі собі.

Але й це нам цілком під силу… Тож хай у нас буде Віра! Віра у себе, віра у власні можливості, віра у майбутнє, в Україну. Бо віра – це саме та сила, яка дає енергію і наснагу для нових сподівань і звершень. Віра – те, що нам потрібно найбільше, навіть коли ми не свідомі того…

Якщо ми наберемося мужності повірити, ми досягнемо мети. Навіть всупереч всіляким труднощам та «об’єктивним обставинам»… Ми будемо щасливі у нашій країні… Ми все здолаємо, а добро, правда і справедливість неодмінно переможуть! Зі святом всіх… Все буде добре!», – написала політикиня.

Листівка від Юлії Тимошенко

У своєму привітанні п’ятий президент України Петро Порошенко побажав, щоб Миколай благословив українців на добрі справи.

«Це свято – особливе, адже воно вчить нас вірити у диво, як вірять у нього діти. Навчає бути добрими, чуйними та любити ближніх.

Тож нехай Святий Миколай дарує нам найкращі людські чесноти і благословляє на добрі справи. І в кожній оселі хай панує мир, затишок і тепло!», – написав Порошенко.

Експрем’єр Володимир Гройсман своє побажання адресував дітям.

«Нехай кожна українська дитина буде здоровою і щасливою! Відчуває безмежну любов, підтримку і турботу. Вірить в дива і знає, що мрії здійснюються. У цей день і всі наступні. З Днем Святого Миколая!», – ідеться у його привітанні.

Листівка Володимира Гройсмана

А Київський міський голова Віталій Кличко привітав українців анімаційним роликом.

Як відомо, День святого Миколая відзначають православні християни у неділю, 19 грудня. У це свято зазвичай надавали будь-яку допомогу нужденним, допомагали близьким, дарували презенти і роздавали милостиню. Особливо чекають дня святого Миколая діти – вранці 19 грудня вони знаходять під подушкою подарунки і солодощі.

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