Відома співачка розказала про свої стосунки з одіозним ексрегіоналом Кацубою

Слава Камінська прокоментувала свій роман, про який пліткують уже близько року

Відома співачка та колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська прокоментувала чутки про відносини з ексчленом правління «Нафтогазу» і колишнім депутатом-регіоналом Сергієм Кацубою.

Так, вже близько року пліткують про їхній роман. А недавно зірка знову вийшла в світ із Сергієм. Пара прийшла разом на конкурс «Місіс Україна». У програмі «Світське життя» артистка розставила всі крапки над «і». Знаменитість пояснила, що вони з Кацубою насправді не пара. А підігрівають чутки про свій роман, щоб «подіставати пресу».

«Зараз це побачить чоловік, із яким у мене стосунки, і буде дуже погано. У мене із Сергієм ніколи не було відносин. Ми вирішили подіставати пресу. Нехай попишуть щось. Він пройшовся зі мною червоною доріжкою і поїхав у справах», – зазначила Слава.

На питання про те, як на це реагує дружина Кацуби, Камінська відповіла: «Це питання до нього і до дружини».

Нагадаємо, екс-заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу звинувачували у завданні державі майже півмільярдних збитків, але вісім місяців у СІЗО та компенсація у 100 млн гривень, на думку суду, виявилися достатніми для звільнення з-за ґрат.

Раніше заслужена артистка України Світлана Лобода, відома гучними скандалами, назвала Російську Федерацію «нашей страной».

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».