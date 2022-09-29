Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Біля Запорізької АЕС прогриміли вибухи. МАГАТЕ назвало причину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Біля Запорізької АЕС прогриміли вибухи. МАГАТЕ назвало причину
Протягом останніх місяців окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Гендиректор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння вибухами наземних мін поблизу ЗАЕС

Цього тижня поблизу Запорізької атомної електростанції сталися три вибухи наземних мін. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що ймовірною причиною вибухів стали тварини. Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Вибухи не завдали серйозної шкоди, але ще раз наголосили на потенційних ризиках ядерної безпеки на об'єкті», – сказано у повідомленні.

МАГАТЕ уточнило, що 28 вересня о 6 годині ранку приблизно за 50 метрів від огорожі ЗАЕС вибухнула одна фугасна міна, а напередодні вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження. У результаті вибуху вибито вікна в машинному залі реактора.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоке занепокоєння вибухами наземних мін поблизу ЗАЕС, що сталися цього тижня, а також частими обстрілами станції або поблизу неї протягом останніх двох місяців.

Він знову наголосив на важливості негайного створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, нагадавши, що минулого тижня в Нью-Йорку розпочав переговори з Росією та Україною, спрямовані на узгодження та реалізацію такої зони.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

У ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.

Читайте також:

 

Теги: Запорізька АЕС вибух обстріл окупанти росія війна МАГАТЕ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
Співробітники Запорізької АЕС намагаються виїхати з окупованої території
27 вересня, 07:22
Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян на початку березня
У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС
26 вересня, 16:30
На ЗАЕС знаходяться 500 рашистів з військовою технікою
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
24 вересня, 19:54

Події в Україні

В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
Кремль поповнює підрозділи на фронті за рахунок ув’язнених – Генштаб
Кремль поповнює підрозділи на фронті за рахунок ув’язнених – Генштаб
Біля Запорізької АЕС прогриміли вибухи. МАГАТЕ назвало причину
Біля Запорізької АЕС прогриміли вибухи. МАГАТЕ назвало причину
Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки
РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки
Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти
Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
157K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
68K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
35K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
28K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
25K
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту