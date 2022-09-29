Біля Запорізької АЕС прогриміли вибухи. МАГАТЕ назвало причину

Гендиректор МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння вибухами наземних мін поблизу ЗАЕС

Цього тижня поблизу Запорізької атомної електростанції сталися три вибухи наземних мін. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що ймовірною причиною вибухів стали тварини. Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Вибухи не завдали серйозної шкоди, але ще раз наголосили на потенційних ризиках ядерної безпеки на об'єкті», – сказано у повідомленні.

МАГАТЕ уточнило, що 28 вересня о 6 годині ранку приблизно за 50 метрів від огорожі ЗАЕС вибухнула одна фугасна міна, а напередодні вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження. У результаті вибуху вибито вікна в машинному залі реактора.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоке занепокоєння вибухами наземних мін поблизу ЗАЕС, що сталися цього тижня, а також частими обстрілами станції або поблизу неї протягом останніх двох місяців.

Він знову наголосив на важливості негайного створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, нагадавши, що минулого тижня в Нью-Йорку розпочав переговори з Росією та Україною, спрямовані на узгодження та реалізацію такої зони.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

У ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

У МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС.