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У Білорусі формується спільне з російськими окупантами військо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білорусі формується спільне з російськими окупантами військо
Триває формування російсько-білоруського угруповання військ
фото з відкритих джерел

Зберігається загроза завдання ударів по Україні з території Білорусі

Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 листопада.

За даними Генштабу, триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі.

Також зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору Білорусі.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, на територію Білорусі продовжують надходити підрозділи збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення російських військ.

Повідомляється, що російські загарбники зневажливо ставляться до білоруських солдатів, тож між військовими зростає напруга.

Також зазначається, що серед російських мобілізованих, які перебувають у Білорусі, спостерігається спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Теги: Білорусь росія Україна війна Генштаб

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