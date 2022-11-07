Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі

Пристайко: Заходу слід тиснути на Іран та вводити проти нього нові санкції

Росія накопичує іранські дрони в Білорусі – досить близько до Києва. Вони є найбільшою проблемою для України на сьогодні. Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в ефірі каналу Sky News.

«Нам вдалося збити близько 70-75% усіх безпілотників і ракет. У них закінчуються ракети, це точно. А от іранські безпілотники – це найбільша проблема. Вони дешеві, і вони приходять роєм. Дуже важко мати справу з ними», – сказав дипломат.

Пристайко зазначив, що Заходу слід тиснути на Іран та вводити проти нього нові санкції.

«Ми маємо закривати небо для України. Маються на увазі іноді літаки, а в більшості випадків протиповітряні ракети. Ми також повинні посилити тиск на Росію та Іран. З Іраном політичні санкції, більш-менш такі самі, як із Росією, просто для того, щоб тримати їх під тиском, допоки вони більше не зможуть посилати ракети або будувати нові», – додав посол.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), Іран почав використовувати залежність Росії від постачання «дронів-камікадзе» в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Крім того, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.