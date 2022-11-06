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Удари дронами й атака з літаків: Арестович розповів, чого очікувати з Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удари дронами й атака з літаків: Арестович розповів, чого очікувати з Білорусі
фото з відкритих джерел

Арестович: «Безпосередньої небезпеки наземних дій з боку Білорусі зараз немає»

Наразі немає ознак можливої атаки на Україну зі сторони Білорусі. Білоруська армія не готова наступати і не хоче, натомість російське керівництво хоче, але не готове. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

«Безпосередньої небезпеки наземних дій з боку Білорусі зараз немає. Білоруська армія не готова і не хоче, російське керівництво хоче, але не готове.

Близько десяти тисяч російських військовослужбовців зараз перебувають у Білорусі і це не єдине угруповання, а солянка різних підрозділів з різними завданнями, деякі взагалі вирішують проблеми логістики та інфраструктурного забезпечення», – зазначив він.

Радник Банкової вважає, що для того, аби небезпека стала значною, чисельність сухопутних військ ЗС РФ в Білорусі повинна набрати вагу 20-25 тис.в /с мінімум, зведених в ударне угрупування. «Поки що виглядає так, що головне завдання білоруського угруповання російських військ – створити загрозу без вторгнення, щоб ми не могли вивести війська з оборони півночі на інші напрямки», – зазначив Арестович.

Радник голови Офісу президента вважає, що реальну загрозу становлять удари іранських БПЛА, ОТРК типу «Іскандер» і російських літаків з повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян.

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Теги: армія небезпека радник Білорусь війна Олексій Арестович

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