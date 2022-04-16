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    Події в Україні

    Більш як 20 тисяч вояків. Генштаб оновив втрати окупантів

    20 100 російських загарбників вбито на території України з початку відкритого вторгення - Більш як 20 тисяч вояків. Генштаб оновив втрати окупантів
    20 100 російських загарбників вбито на території України з початку відкритого вторгення
    фото з відкритих джерел

    Українські захисники знищили понад700 танків противника

    Генеральний штаб Збройних сил України повідомив загальні втрати ворога. Станом на 16 квітня вони становлять:

    • особового складу – близько 20100 осіб;
    • танків ‒ 762 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 1982 од;
    • артилерійських систем – 371 од;
    • РСЗВ – 125 од;
    • засоби ППО – 66 од;
    • літаків – 163 од;
    • гелікоптерів – 145 од;
    • автомобільної техніки – 1458 од;
    • кораблі /катери – 8 од;
    • цистерн з ПММ – 76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138.
    • Спеціальна техніка – 26.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються, зауважили у Генштабі.

    Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

    Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

    На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб розмінування Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Більш як 20 тисяч вояків. Генштаб оновив втрати окупантів