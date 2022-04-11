Як Росія зомбує своїх дітей та чому Джонсон допомагає Україні. Світова преса про війну

Війна в Україні півтора місяця не сходить з перших шпальт по всьому світу

Топові іноземні ЗМІ обговорюють вплив російської пропаганди на дітей і візит Бориса Джонсона в Київ.

Київська подорож Бориса Джонсона

Британське видання Іnews присвятило статтю раптовому візиту Бориса Джонсона в Київ.

«Допомагаючи Україні, Борис Джонсон також врятував власну політичну кар’єру, і він це знає»

Зараз у Вестмінстері точаться розмови про те, що Борис Джонсон врятував свою кар’єру шляхом реакції на війну, вип’ятив своє лідерство, насолоджується теплом вдячності від президента Зеленського та образами з боку Кремля.

«Він посилив цей ефект своїм несподіваним візитом до Києва. Ці візити – важлива демонстрація підтримки. І прем’єр-міністр продемонстрував сталеву відповідь на атаку Росії, – йдеться у матеріалі. – Джонсон схопився за війну як потопельник, оскільки відчув, що напад Путіна став його шансом для порятунку від незадоволення британців через Partygate (викриття участі Джонсона у масштабних вечірках на піку спалаху Covid-19), коли уряд накладав найрішучіші обмеження для громадян, а потім сам ігнорував їх».

Крім того, видання нагадує про проблему біженців, яку «прихильники Brexit, такі як Джонсон, використовували навіть після втручання Путіна в громадянську війну у Сирії».

«Так, Джонсон заслуговує на повагу за те, що він підтримав українську боротьбу. Але сувора правда полягає в тому, що зрештою, амбіції, моральна гнучкість і надзвичайний прагматизм прем’єр-міністра роблять його ненадійним союзником. Є побоюваня, що нові друзі Джонсона в Києві можуть невдовзі виявити, що він не є надійним союзником, оскільки його увага швидко переходить на інші справи», – зазначено у публікації.

Російських дітей примушують підтримати війну

Російських школярів і дошкільнят вербують, щоби вони публічно демонстрували підтримку вторгненню, зазначає «Радіо Свобода».

«Батьки мовчать»: в російські школи вторглася пропаганда на підтримку війни в Україні»

«У березні дитячі садки та школи (у Російській Федераціхї – «Главком») почали публікувати звіти в соціальних мережах про різноманітні заходи на підтримку воєнної активності держави. Усе це мало вигляд масової скоординованої кампанії. Латинська літера Z, яка стала неофіційним символом підтримки війни і яку критики війни назвали «звастикою», з’явилася на дверях і вікнах шкіл», – йдеться у матеріалі.

«Якщо діти стоять з прапором, це справді погано? Це не фашистська свастика… Так, це підтримка армії, але я вважаю, що ми повинні підтримувати армію. Треба виховувати патріотів», – коментує директор однієї з російських шкіл.

Учні калінінградської школи №3 вчили пісню, яка окреслювала географічні межі «Руської землі», включаючи такі місця, як українські міста Одеса, Луганськ, Донецьк, Придністровська область Молдови і американський штат Аляска. «Текст я знайшла випадково, – сказала мати одного учня, яка виклала пісню в Інтернет. – Мій син нічого про це не сказав. Діти вчили пісню протягом тижня. Я думаю, що вони її співають у рамках святкування Дня Перемоги (9 травня)».

Учнів російських шкіл змушують писати листи російським солдатам в Україні.

«Що я маю написати? «Я дуже рада, що ти пішов вбивати людей»? Я запитала, що пишуть інші. Вони написали те, що мали написати, аби вчителька на них не кричала. Вони просто знайшли в Інтернеті подібні тексти і скопіювали їх... Одна дівчина знайшла синоніми слова «героїчний» і використала їх усі», – коментує дев’ятикласниця.

«Батьки ж мовчать, ніби нічого не відбувається», – підкреслює видання.

Індійська преса публікує репортаж з Луганщини

Індійська медіакомпанія NDTV опублікувала репортаж зі сходу України: журналісти поспілкувалися із пораненими цивільними та їхніми лікарями. Ця публікація важлива зокрема і тим, що саме в індійському сегменті Twitter зараз активно поширюються проросійські наративи.

«Український лікарняний потяг відправляє пацієнтів у безпеку, сподіваючись, що «найгірше позаду»

Українець Євген Перепелиця розповів, як втратив ногу під час обстрілу у рідному місті Гірське на сході Луганщини. В цей момент він був надворі

«Я зробив один крок вперед, а коли зробив другий, то впав. Виявилося, що снаряд поцілив дуже близько від мене, влучив у пам’ятник і уламок від нього відірвав мені ногу», – згадує він.

29-річна дружина Юлія розповідає, що вона ледь не втратила Євгена. «Він двічі був без свідомості в реанімації. Ми не змогли врятувати його ногу, але ми врятували йому життя», – сказала вона.

«За даними ООН, щонайменше 1793 мирних жителя були вбиті та 2439 поранені з моменту вторгнення Росії, але фактична кількість, ймовірно, набагато вище. Понад 10 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки», – нагадує NDTV.

Наталія Сокирчук, «Главком»