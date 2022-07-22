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    Події в Україні

    Біля Херсона окупанти хочуть побудувати понтонну переправу

    Біля Херсона окупанти хочуть побудувати понтонну переправу
    фото з відкритих джерел

    Рашисти провели обстеження кількох ділянок Дніпра

    Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправу. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

    «З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

    Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів.

    Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Херсон міст окупація #stoprussia
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    Біля Херсона окупанти хочуть побудувати понтонну переправу