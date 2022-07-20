Підрив Антонівського мосту: окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу

Облрада Херсона не радить користуватися мостом

Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом , який отримав пошкодження внаслідок обстрілів. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він також зазначив, що після підриву мосту окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу. «Реальність така, що орки та співчуваючі в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання і шляхів організованого відступу», – написав він.

Соболевський додав, що «ЗСУ вже близько». «Задумалися і ті небагато наших громадян, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі», – зазначив Соболевський.

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо . Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також вчора українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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