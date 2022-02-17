Російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео)
Під час вечірнього обстрілу снаряд потрапив у будинок
Російсько-окупаційні війська у Луганській області продовжують обстріл Станиці Луганської. Ввечері 17 лютого один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Про це повідомив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
Через це там спалахнула пожежа. Інцидент трапився о 21:24 на вулиці Магістральній. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На відео, яке він оприлюднив в мережі, частина будинку охоплена вогнем.
Полум'я намагаються загасити. Поруч видно уламки.
Як пише «Бабель», через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної. Постраждалих немає.
Як заявив в ефірі програми «Право на владу» командувач ООС Олександр Павлюк, внаслідок цього обстрілу пошкоджено два житлові будинки та газопровід.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.
Також сьогодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.