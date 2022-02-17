  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео)

    Після влучання снаряда у селищі почалася пожежа - Російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео)
    Після влучання снаряда у селищі почалася пожежа
    скріншот із відео

    Під час вечірнього обстрілу снаряд потрапив у будинок

    Російсько-окупаційні війська у Луганській області продовжують обстріл Станиці Луганської. Ввечері 17 лютого один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Про це повідомив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

    Через це там спалахнула пожежа. Інцидент трапився о 21:24 на вулиці Магістральній. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

    На відео, яке він оприлюднив в мережі, частина будинку охоплена вогнем.

    Полум'я намагаються загасити. Поруч видно уламки.

    Як пише «Бабель», через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної. Постраждалих немає.

    Як заявив в ефірі програми «Право на владу» командувач ООС Олександр Павлюк, внаслідок цього обстрілу пошкоджено два житлові будинки та газопровід.

    Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

    Також сьогодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

    Читайте також:
    Теги: пожежа МВС Антон Геращенко обстріл Telegram будинок радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео)