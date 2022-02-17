На Прикарпатті другий день горить цистерна з газом: людей евакуйовано

Для охолодження цистерни залучено 28 рятувальників та сім одиниць техніки

В Івано-Франківської області на трасі «Стрий-Мамалига» другий день горить цистерна з газом, рятувальникам не вдається її загасити. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З найближчих будинків від місця інциденту евакуювали людей. «16 лютого о 14:22 у с. Креховичі, Калуського району, на автодорозі «Стрий-Мамалига», сталося загоряння автоцистерни зі скрапленим газом (об’ємом 40 м куб.) на площі близько 9 кв м.», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що рятувальники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі. «Перевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено», – заявили у відомстві. Разом з тим, рятувальники евакуювали з найближчих будинків п’ять осіб. Жертв та постраждалих немає.

Станом на сьогоднішній ранок (07:00). Продовжується ліквідація пожежі цистерни газовозу, для її охолодження від ДСНС залучено 28 осіб та сім одиниць техніки.

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