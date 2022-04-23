Блогер Золкін розказав, які емоції його «накривають» при спілкування з полоненими

Своїми інтерв'ю з полоненими Золкін прагне показати росіянам, що приїжджати в Україну не варто

«Ці інтерв’ю абсолютно добровільні»

Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України блогер Володимир Золкін записав близько сотні інтерв’ю із полоненими росіянами. Він розповів «Главкому», що відчуває, спілкуючись із окупантами.

«З’являються і огида, і співчуття, по-різному. Наприклад хлопцю 19 років і не він сам, а за нього підписали контракт. Каже, що у нього було завдання стояти у лісі і підтримувати багаття. А потім, каже, прийшов командир і сказав сідати у машину і їхати. Я питаю про зброю, він каже, що не було. Тобто його посадили в автомобіль для масовки і він поїхав в Україну. Це було 24 лютого. Формування, у якому він був, розбили за добу. Я дивлюся на нього і розумію, що він каже правду. Яка до нього може бути огида чи ненависть? Хіба що до того, що вони, скажемо м’яко, не дуже розумні…», – зауважив блогер.

Однак, серед полонених є й дорослі сформовані люди, які розуміли, куди вони йшли, і розуміють, що вони робили. До таких, зізнається Володимир Золкін, відчуває огиду.

Він також наголосив, що всі інтерв’ю є абсолютно добровільними, окупанти самі погоджуються говорити.

«Більше половини героїв моїх інтерв’ю потрапили до полону у перший день участі у війні, тобто коли заїхали в Україну 25, 26, або 27 лютого. Багатьом з них у мене немає підстав не вірити», – зауважив блогер.

Нагадаємо, українська влада переконана, що зможе шляхом обміну повернути всіх українців, що потрапили в російський полон. Адже серед російських полонених в Україні багато цінних «персонажів».

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.

19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.