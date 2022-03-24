Сьогодні відбувся перший обмін військовополоненими – Верещук

Всього вдалося витягти 29 українських громадян

Сьогодні за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук.

В обмін на 10 захоплених у полон окупантів обміняли 10 наших військовослужбовців.

«Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині», – говориться у повідомлені.

Помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів «Главкому», як вирішується ситуація з прикордонниками, що потрапили в полон під час захоплення росіянами острову Зміїний. Спочатку була інформація, що всі вони загинули, потім з’ясувалося, що їх утримують окупанти.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.