Україна і Росія провели обмін полоненими: додому повертаються 30 наших громадян

Між Україною та Росією відбувся четвертий обмін військовополоненими

Водночас влада не уточнює, сскільки осіб було передано Росії

Віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомила, що 14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовців і вісім цивільних.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий обмін військовополоненими. Обміняно п’ять офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено вісім цивільних, включаючи одну жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян», – зазначила вона.

Водночас влада не уточнює, сскільки осіб було передано Росії.

До слова, МВС відреагувало на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука.

А ось омбудсенка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого.

Нагадаємо, що 9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та РФ. В Україну тоді повернулися 26 осіб.

До цього, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.