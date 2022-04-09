Відбувся третій обмін полоненими між Україною та РФ

В Україну повернулися 26 осіб

У суботу, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук у Telegram.

«Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», - написала вона.

Верещук не повідомила, скількох полонених Україна передала Росії.

Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

Днями Верещук повідомляла, що Росія висуває Україні умову щодо обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію.

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