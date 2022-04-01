  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна провела великий обмін полоненими з Росією

    У Запорізькій області пройшов обмін полоненими - Україна провела великий обмін полоненими з Росією
    У Запорізькій області пройшов обмін полоненими
    фото: РБК-Україна

    86 українських військових вже у безпеці

    Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Вони вже у безпеці», – зазначив він.

    Обмін відбувся в Запорізькій області.

    Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук додала, що усі наші полонені повернуться додому.

    Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну.

    Читайте також: Автор фрази про «русскій воєнний корабль» повернувся з полону додому
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна провела великий обмін полоненими з Росією