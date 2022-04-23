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    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб

    Слухаючи доповідь міністра, Путін постійно тримався правою рукою за стіл - Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Слухаючи доповідь міністра, Путін постійно тримався правою рукою за стіл

    Російському диктатору дісталося від інтернет-жартівників

    Дивна поведінка російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу не залишилася без уваги гумористів з мережі.

    Зокрема, вони жартують з того, що вислуховуючи доповідь міністра, Путін постійно тримався правою рукою за стіл, буквально не відпускаючи стільницю.

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    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб
    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

    Теги: росія окупанти війна путін Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб