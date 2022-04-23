Соцмережі висміяли зустріч Путіна та Шойгу. Добірка фотожаб

Російському диктатору дісталося від інтернет-жартівників

Дивна поведінка російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу не залишилася без уваги гумористів з мережі.

Зокрема, вони жартують з того, що вислуховуючи доповідь міністра, Путін постійно тримався правою рукою за стіл, буквально не відпускаючи стільницю.

Нагадаємо, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.