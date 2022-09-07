Блогер, який називає себе головним спікером війни, піде під суд

Чоловік допомагав рашистам «мобілізуватися»

В Україні піде під суд проросійський блогер, який має мільйонну аудиторію і називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що чоловік, який народився та проживав у м. Суми, у 2014 року виїхав у РФ. «У соцмережах, де він має мільйонну аудиторію у Росії, блогер називає себе головним спікером війни. Наразі він поширює інформацію з території держави-агресора. За його словами, він допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди», – йдеться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, суд виніс вироку зраднику, який здав позиції «Азова». Також працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Обвинувальний акт направлено до суду,